"Сассуоло" - "Кальяри": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 26 января, "Сассуоло" принимает "Кальяри".

"Сассуоло" с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. У "Кальяри" 21 очко и 13-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.03, ничья - 3.31, победа гостей - 3.91.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Сассуоло" – "Кальяри" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.00 (время московское).

"Кальяри" – "Сассуоло": чемпионат Италии по футболу, серия А, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 17.00 (мск)

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей