Голы Джеко и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Сассуоло»
«Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.
На 22-й минуте «Сассуоло» вывел вперед Доменико Берарди. Он реализовал пенальти. «Интер» ответил голами Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса, который также забил с 11-метрового.
«Интер» набрал 14 очков и занимает третье место. У «Сасссуоло» семь очков и 13-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Сассуоло» — «Интер» — 1:2 (1:0)
Голы: Берарди, 22 — с пенальти (1:0). Джеко, 58 (1:1). Мартинес, 78 — с пенальти (1:2).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр, Джуричич (Траоре, 75), Лопес, Фраттези (Скамакка, 86), Дефрель (Распадори, 64), Берарди, Бога.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 57), Дюмфрис (Димарко, 57), Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 57), Барелла, Перишич, Корреа (Джеко, 57), Мартинес (Д`Амброзио, 89).
Предупреждения: Мерт Мюльдюр, 64. Перишич, 67. Барелла, 70. Лопес, 70. Консильи, 76. Распадори, 80.
Судья: Пайретто.
2 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
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