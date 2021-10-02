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Голы Джеко и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Сассуоло»

2 октября 2021, 23:37
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«Интер» обыграл «Сассуоло» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

На 22-й минуте «Сассуоло» вывел вперед Доменико Берарди. Он реализовал пенальти. «Интер» ответил голами Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса, который также забил с 11-метрового.

«Интер» набрал 14 очков и занимает третье место. У «Сасссуоло» семь очков и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Сассуоло» — «Интер» — 1:2 (1:0)

Голы: Берарди, 22 — с пенальти (1:0). Джеко, 58 (1:1). Мартинес, 78 — с пенальти (1:2).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу, Феррари, Мерт Мюльдюр, Джуричич (Траоре, 75), Лопес, Фраттези (Скамакка, 86), Дефрель (Распадори, 64), Берарди, Бога.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 57), Дюмфрис (Димарко, 57), Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 57), Барелла, Перишич, Корреа (Джеко, 57), Мартинес (Д`Амброзио, 89).

Предупреждения: Мерт Мюльдюр, 64. Перишич, 67. Барелла, 70. Лопес, 70. Консильи, 76. Распадори, 80.

Судья: Пайретто.

2 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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