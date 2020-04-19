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«Сассуоло» — «идеальный проект» для Бога

18:19
Жереми Бога. Фото EPA
Жереми Бога. Фото EPA
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Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога доволен своим выступлением в составе клуба. Ивуариец перешел в итальянский клуб из «Челси» в 2018 году. За лондонцев он провел только один матч, отыграв три сезона в арендах.

— «Сассуоло» — идеальный проект для меня, — сказал Бога в эфире Instagram. — Я почувствовал, что все во мне заинтересованы — от тренера и руководства до игроков.

В начале я чувствовал себя неуверенно, мало говорил. Этот сезон проходит гораздо лучше, потому что я стал разговаривать по-итальянски.

«Челси» был потрясающим опытом. Я вырос там, потому что учился у потрясающих людей. Я тренировался с невероятными игроками вроде Азара и Дрогба. Этот опыт навсегда останется со мной.

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