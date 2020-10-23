Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Сассуоло» и «Торино» на двоих забили шесть мячей. Туринцы набрали первое очков в сезоне

23 октября 2020, 23:41
Теги:

Матч 5-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Торино» завершился результативной ничей. Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Торино» набрал первое очко в сезоне, хотя упустил преимущество в два мяча. Ранее появлялась информация, что руководство клуба уже начало задумываться об увольнении главного тренера Марко Джампаоло.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Сассуоло» — «Торино» — 3:3 (0:1)

Голы: Линетти, 33 (0:1). Джуричич, 71 (1:1). Белотти, 77 (1:2). Лукич, 79 (1:3). Кирикеш, 84 (2:3). Капуто, 85 (3:3).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан (Мерт Мюлдюр, 61), Кирьякопулос (Рожериу, 74), Феррари, Джуричич (Траоре, 90), Лопес (Бурабия, 62), Локателли, Капуто, Берарди, Распадори (Бога, 62).

«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 90), Войвода (Синго, 62), Лянко, Бремер, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.

Предупреждения: Войвода, 27. Феррари, 59. Ринкон, 73. Берарди, 78.

Судья: Гвида (Италия).

23 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир