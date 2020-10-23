«Сассуоло» и «Торино» на двоих забили шесть мячей. Туринцы набрали первое очков в сезоне
Матч 5-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Торино» завершился результативной ничей. Встреча завершилась со счетом 3:3.
«Торино» набрал первое очко в сезоне, хотя упустил преимущество в два мяча. Ранее появлялась информация, что руководство клуба уже начало задумываться об увольнении главного тренера Марко Джампаоло.
Чемпионат Италии. Серия А
5-й тур
«Сассуоло» — «Торино» — 3:3 (0:1)
Голы: Линетти, 33 (0:1). Джуричич, 71 (1:1). Белотти, 77 (1:2). Лукич, 79 (1:3). Кирикеш, 84 (2:3). Капуто, 85 (3:3).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан (Мерт Мюлдюр, 61), Кирьякопулос (Рожериу, 74), Феррари, Джуричич (Траоре, 90), Лопес (Бурабия, 62), Локателли, Капуто, Берарди, Распадори (Бога, 62).
«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 90), Войвода (Синго, 62), Лянко, Бремер, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.
Предупреждения: Войвода, 27. Феррари, 59. Ринкон, 73. Берарди, 78.
Судья: Гвида (Италия).
23 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
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