«Фиорентина» упустила ничью с «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

«Фиорентина» в матче 27-го тура чемпионата Италии уступила «Сассуоло» со счетом 1:2.

На гол Хамеда Траоре в первом тайме «фиалки» ответили точным ударом Артура Кабрала на 88-й минуте, однако через шесть минут Грегуар Дефрель установил окончательный счет. На 80-й минуте полузащитник «фиалок» Джакомо Бонавентура получил красную карточку за неспортивное поведение.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

После этого матча «Сассуоло» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 42 очками — на седьмой строчке.