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«Фиорентина» упустила ничью с «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
26 февраля. &amp;quot;Сассуоло&amp;quot; - &amp;quot;Фиорентина&amp;quot; - 2:1.
Фото Getty Images

«Фиорентина» в матче 27-го тура чемпионата Италии уступила «Сассуоло» со счетом 1:2.

На гол Хамеда Траоре в первом тайме «фиалки» ответили точным ударом Артура Кабрала на 88-й минуте, однако через шесть минут Грегуар Дефрель установил окончательный счет. На 80-й минуте полузащитник «фиалок» Джакомо Бонавентура получил красную карточку за неспортивное поведение.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

После этого матча «Сассуоло» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 42 очками — на седьмой строчке.

Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 22:50. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Фиорентина
Голы
Траоре, 19 (1:0), Кабрал, 88 (1:1), Дефрель, 90+4 (2:1)
Сассуоло
Консильи Мерт Мюльдюр Кирикеш Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези Траоре (Матеус Энрике, 68) Распадори Берарди Скамакка (Дефрель, 79)
Фиорентина
Драговски Мартинес Куарта Бираги Одриосола Игор Кастровилли Иконе (Торрейра, 84) Мале (Бонавентура, 62) Амрабат (Гонсалес, 77) Пентек (Кабрал, 62) Соттиль (Сапонара, 63)
Предупреждения
Лопес 70’  -  Бонавентура 79’
Удаления
Бонавентура 79’
Судьи
Пронтера (Италия)

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Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:05
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
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Сассуоло

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