«Сассуоло» дома уступил «Эмполи», «Дженоа» и «Венеция» сыграли вничью
«Сассуоло» проиграл «Эмполи» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Хозяева открыли счет благодаря автоголу Лоренцо Тонелли. Андреа Пинамонти с пенальти сравнял результат.
В концовке победный мяч забил поляк Шимон Журковски. После его удара мяч от перекладины отскочил за линию ворот. После сигнала системы автоматической фиксации взятия ворот судья засчитал гол.
В параллельном матче «Дженоа» и «Венеция» сыграли вничью 0:0
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Дженоа» — «Венеция» — 0:0
«Сассуоло» — «Эмполи» — 1:2 (1:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю