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«Дженоа» обыграл «Сассуоло» и одержал первую победу в сезоне в первом матче после увольнения Виейра

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Дженоа» на выезде победил «Сассуоло» в матче 10-го тура итальянской Серии А — 2:1.

Счет на 18-й минуте открыл полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. На 47-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Доменико Берарди. Победный гол гостей на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.

«Дженоа» (6 очков) одержал первую победу в этом розыгрыше Серии А и поднялся на 18-е место. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Патрика Виейра. Обязанности главного тренера исполнял Роберто Мургита, которому помогает экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

«Сассуоло» (13) идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
03 ноября 2025, 20:30. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:2
Дженоа
Источник: Таблица Серии А
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Доменико Кришито
Футбол
ФК Дженоа
ФК Сассуоло
Патрик Виейра
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«Лацио» обыграл «Кальяри»
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 1 1 0 0 4-0 3
2
 Интер 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лечче 1 1 0 0 2-0 3
4
 Наполи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-1 3
6
 Милан 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кальяри 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ювентус 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лацио 1 1 0 0 1-0 3
10
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
11
 Комо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Сассуоло 1 0 0 1 1-2 0
13
 Торино 1 0 0 1 1-2 0
14
 Фрозиноне 1 0 0 1 0-1 0
15
 Болонья 1 0 0 1 0-1 0
16
 Парма 1 0 0 1 0-1 0
17
 Венеция 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 0-2 0
19
 Монца 1 0 0 1 1-4 0
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 Фиорентина 1 0 0 1 0-4 0
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28.08 21:45 Милан – Венеция - : -
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне - : -
29.08 19:30 Монца – Удинезе - : -
29.08 19:30 Сассуоло – Торино - : -
29.08 21:45 Ювентус – Парма - : -
30.08 19:30 Наполи – Комо - : -
30.08 21:45 Кальяри – Интер - : -
30.08 21:45 Лацио – Дженоа - : -
31.08 19:30 Лечче – Рома - : -
31.08 21:45 Аталанта – Болонья - : -
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Дониэлл Мален
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Рома

 3
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Че Адамс

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 1
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Интер

 1
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Интер

 2
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Кальяри

 1
И К Ж
Джеймс Абанква
Джеймс Абанква

Удинезе

 1 0 1
Данилу Вейга
Данилу Вейга

Лечче

 1 0 1
Киалонда Гаспар
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Лечче

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