«Дженоа» обыграл «Сассуоло» и одержал первую победу в сезоне в первом матче после увольнения Виейра
«Дженоа» на выезде победил «Сассуоло» в матче 10-го тура итальянской Серии А — 2:1.
Счет на 18-й минуте открыл полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский. На 47-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Доменико Берарди. Победный гол гостей на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.
«Дженоа» (6 очков) одержал первую победу в этом розыгрыше Серии А и поднялся на 18-е место. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Патрика Виейра. Обязанности главного тренера исполнял Роберто Мургита, которому помогает экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.
«Сассуоло» (13) идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Серии А
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|Рома
|1
|1
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|0
|4-0
|3
|
2
|Интер
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
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|3
|
7
|Кальяри
|1
|1
|0
|0
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|
8
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|1
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|0
|0
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|
9
|Лацио
|1
|1
|0
|0
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|3
|
10
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Торино
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Фиорентина
|1
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|0
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|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|- : -
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|- : -
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|- : -
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|- : -
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|- : -
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|- : -
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|- : -
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|- : -
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|3
|
|
Че Адамс
Торино
|1
|
|
Янн Биссек
Интер
|1
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Кальяри
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джеймс Абанква
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Данилу Вейга
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|1
|0
|1
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