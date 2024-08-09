«Сассуоло» победил «Читтаделлу» в Кубке Италии
«Сассуоло» дома обыграл «Читтаделлу» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:1.
У хозяев голы забили Самуэле Мулаттьери и Арман Лорьенте. У гостей отметился Энрико Бальдини.
В следующем раунде «Сассуоло» встретится с победителем матча «Лечче» — «Мантова».
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|Интер
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2
|Милан
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3
|Ювентус
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|0
|0
|0-0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
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|0
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|0-0
|0
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13
|Верона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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