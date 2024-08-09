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Сегодня, 21:16

«Сассуоло» победил «Читтаделлу» в Кубке Италии

Руслан Минаев
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«Сассуоло» дома обыграл «Читтаделлу» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:1.

У хозяев голы забили Самуэле Мулаттьери и Арман Лорьенте. У гостей отметился Энрико Бальдини.

В следующем раунде «Сассуоло» встретится с победителем матча «Лечче» — «Мантова».

Италия. Кубок. 1/32 финала
09 авг, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
2:1
Читтаделла

ФК Сассуоло
0
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