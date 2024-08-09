«Сассуоло» победил «Читтаделлу» в Кубке Италии

Читать «СЭ» в

«Сассуоло» дома обыграл «Читтаделлу» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 2:1.

У хозяев голы забили Самуэле Мулаттьери и Арман Лорьенте. У гостей отметился Энрико Бальдини.

В следующем раунде «Сассуоло» встретится с победителем матча «Лечче» — «Мантова».