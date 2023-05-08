«Сассуоло» и «Болонья» сыграли вничью в матче серии А

«Сассуоло» дома сыграл вничью с «Болоньей» в матче 34-го тура серии А — 1:1.

В составе хозяев отличился Доменико Берарди. За гостей забил Николас Домингес.

«Сассуоло» занимает 13-е место в таблице Серии А, набрав 44 очка в 34 играх. «Болонья» расположилась на 10-й строчке, набрав 46 очков.