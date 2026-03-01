«Сассуоло» в меньшинстве дома победил «Аталанту» в Серии А

«Сассуоло» на своем поле обыграл «Аталанту» в матче 27-го тура Серии А — 2:1.

У хозяев голы на счету полузащитников Исмаэля Коне (23-я минута) и Кристиана Торстведта (69-я). У гостей единственный мяч на счету Юнуса Муса (88-я).

На 16-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти.

«Сассуоло» набрал 38 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» с 45 очками — на седьмой строчке.