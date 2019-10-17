Сарри записывает каждую тренировку «Ювентуса» при помощи дронов

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри записывает на видео каждую тренировку при помощи дронов, сообщает Tuttosport.

По мнению 60-летнего специалиста, сверху лучше видны ошибки и недоработки игроков. Ранее Сарри уже прибегал к помощи дронов в «Эмполи», «Наполи» и «Челси». Именно он первым использовал эту технологию в 2013-м году, когда работал с тосканской командой.

Сарри возглавил туринцев летом 2019 года. После 7 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 19 очками.