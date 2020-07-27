Сарри залили пеной в чемпионской раздевалке. Он закурил и выпил шампанского
01:54
«Ювентус» в домашнем матче 36-го тура серии А обыграл «Сампдорию» (2:0) и стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. После встречи нападающий туринцев Хуан Куадрадо облил главного тренера команды Маурицио Сарри пеной.
Затем 61-летний специалист взял сигарету и выпил шампанского из бутылки.
Он стал самым возрастным специалистом, который приводил команду к победе в серии A. Сарри выиграл скудетто в возрасте 61 года и 6 месяцев.
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