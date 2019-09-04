Сарри вернется на тренерскую скамейку «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной». У тренера диагностировали пневмонию

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вернется на тренерскую скамейку после перерыва на матчи сборных, информирует Gazzetta dello Sport. Сегодня 60-летний специалист провел заключительную часть тренировки туринской команды.

Сарри не смог работать на играх чемпионата Италии с «Пармой» и «Наполи», в которых «Юве» набрал 6 очков, у него была диагностирована пневмония.

Следующий матч «Ювентус» проведет 14 сентября во Флоренции с «Фиорентиной» в 3-м туре серии А.