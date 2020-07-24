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Сарри сожалеет, что Игуаин не сыграл против «Удинезе»

06:12
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после поражения от «Удинезе» в 35-м туре чемпионата Италии (1:2) объяснил свой выбор состава на игру. Специалист сожалеет, что не смог сыграть Гонсало Игуаин.

— Кьеллини практически отсутствовал весь сезон, и люди не понимают, как сильно его опыт и характер важны, — цитирует Football Italia Сарри. — Бонуччи был дисквалифицирован сегодня, у Миралема Пьянича была небольшая проблема с мышцами, но ничего серьезного. Гонсало Игуаина не было, он был бы больше полезен против более оборонительного соперника.

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