Сарри сожалеет, что Игуаин не сыграл против «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после поражения от «Удинезе» в 35-м туре чемпионата Италии (1:2) объяснил свой выбор состава на игру. Специалист сожалеет, что не смог сыграть Гонсало Игуаин.

— Кьеллини практически отсутствовал весь сезон, и люди не понимают, как сильно его опыт и характер важны, — цитирует Football Italia Сарри. — Бонуччи был дисквалифицирован сегодня, у Миралема Пьянича была небольшая проблема с мышцами, но ничего серьезного. Гонсало Игуаина не было, он был бы больше полезен против более оборонительного соперника.