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Сарри согласовал контракт с «Ромой»

12:20
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Итальянский специалист Маурицио Сарри согласовал с «Ромой» контракт, сообщает Sport Mediaset. 3 мая сообщалось, что римляне готовы платить тренеру 4 миллона евро в год.

По информации издания, руководство «Ромы» в ближайшее время уволит Паулу Фонсеку, так как недовольно его работой.

В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/

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