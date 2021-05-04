Сарри согласовал контракт с «Ромой»
12:20
Итальянский специалист Маурицио Сарри согласовал с «Ромой» контракт, сообщает Sport Mediaset. 3 мая сообщалось, что римляне готовы платить тренеру 4 миллона евро в год.
По информации издания, руководство «Ромы» в ближайшее время уволит Паулу Фонсеку, так как недовольно его работой.
В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.
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