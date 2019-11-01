Сарри рассказал о возможном участии Пьянича в матче с «Торино»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Италии против «Торино» поделился ожиданиями от встречи, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Матч «Торино» — «Ювентус» пройдет 2 ноября.

«Дерби никогда будет обычным матчем, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Ожидаю настоящую битву в Турине. Пока не могу сказать ничего нового про Пьянича. Вчера он тренировался отдельно от общей группы игроков. Игуаин? У него был сложный прошлый год, но это отличный футболист».

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