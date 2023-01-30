Сарри рассказал о сложностях игры в матче «Лацио» с «Фиорентиной»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о сложностях в матче 20-го тура серии А с «Фиорентиной» (1:1).

«Последние 25 минут стали для нас испытанием, соперник прибавил, а мы не смогли. Но мне понравилось, что команда старалась вырвать поду. В качестве игры мы многое сделали», — цитирует тренера cittaceleste.it.

«Лацио» с 38 очками поднялся на третье место в серии А. «Фиорентина» с 24 очками занимает 12-ю строчку.