Сарри прокомментировал уход Роналду в раздевалку после замены

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не видит ничего плохого в том, что Криштиану Роналду после замены в матче 12-тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0) сразу ушел в раздевалку.

— Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он принес жертву, оказавшись в сложной ситуации, — цитирует Sky Sport Italia. — Он делал все возможное, чтобы играть, но я видел, что не очень хорошо себя чувствует, решил заменить его. Вполне естественно, что игрок будет раздражен, покидая поле, особенно после выполнения такой работы.

У него была небольшая проблема с коленом после столкновения на тренировке. Когда он играет или тренируется с высокой интенсивностью, это выводит его из равновесия, поэтому в конечном счете повреждает икроножные и бедренные мышцы. Это влияет на его выступления, он не в лучшем состоянии на данный момент.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Ювентус — Милан