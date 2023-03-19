Сарри — о матче с «Ромой»: «Слова Моуринью я даже слушать не хочу»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о матче против «Ромы» (1:0) в 27-м туре серии А.

«Дерби — это всегда особый матч. Он проходит в особой атмосфере, и мы хорошо к нему подготовились. Надо продолжать в том же духе. Слова Моуринью я даже слушать не хочу. Будем стараться попасть в Лигу чемпионов», — цитирует слова Сарри cittaceleste.it.