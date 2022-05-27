Сарри продлил контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продлил контракт с клубом. По информации Corriere dello Sport, 63-летний специалист подписал соглашение до 2025 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Сарри возглавил команду прошлым летом. В сезоне-2021/22 римская команда заняла пятое место.

По информации источника, Сарри будет получать зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.