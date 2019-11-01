Сарри перед матчем с «Торино» раскритиковал ВАР

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата Италии против «Торино» признался, что не любит, когда ВАР вмешивается во все аспекты игры, сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Я предпочитаю, когда судьи контролируют игру на поле, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Не все ситуации необходимо обсуждать, используя ВАР. Когда дело касается игры руками в штрафной площади, то я так и не понял правила... Кроме того, существуют и абсурдные правила, к которым нужно адаптироваться. Мне это не нравится, футбол создан не для того, чтобы в нем искали микроскопические ошибки. А сейчас бывает так, что ВАР пользуются по 3-4 раза за матч».

Матч «Торино» — «Ювентус» пройдет 2 ноября.

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