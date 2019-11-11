Сарри отреагировал на уход Роналду со стадиона до завершения матча с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что уход форварда туринской команды Криштиану Роналду со стадиона до окончания матча 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0) — исключительно его проблема.

— Роналду проявил неуважение по отношению к одноклубникам? — цитирует Express Сарри. — Если это действительно так, и он покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую ему нужно решать с одноклубниками. У меня с Криштиану проблем нет. Его и так нужно поблагодарить за то, что он согласился сыграть, несмотря на то, что находится не в лучшей форме.

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