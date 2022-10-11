Сарри отреагировал на крупную победу «Лацио» над «Фиорентиной»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу команды в матче 9-го тура серии А против «Фиорентины» (4:0).

«Мы провели хороший матч, но в некоторые моменты было сложно. Это связано с тем, что мы выступаем и в европейских турнирах, после них всегда сложно. Так что счет, наверное, все-таки не отражает сопротивления, которое оказывала «Фиорентина». В общем, мы очень рады, — цитирует комментарий Маурицио Сарри cittaceleste.it.