Сарри отметил, что хочет помочь Роналду побить еще несколько рекордов

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался в адрес нападающего Криштиану Роналду. Он отметил, что возможность тренировать португальца это шаг вперед для него.

– В" Челси " я тренировал очень сильных игроков, но возможность тренировать Криштиану Роналду – еще один шаг вперед, – приводит Sky Sports слова Сарри. – Я бы хотел помочь ему установить несколько новых рекордов. Когда у вас есть игрок с качествами Пауло Дибалы или Криштиану, он может сыграть в любой роли. Что может измениться – так это только интерпретация роли.

В сезоне 2018/19 Криштиану Роналду провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. В этом году 34-летний форвард стал победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги наций​ в составе национальной сборной.