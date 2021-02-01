Сарри отказался от возвращения в «Наполи»

Экс-тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри отказался от возвращения в Неаполь, сообщает Sport Italia.

Президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис связался со специалистом после поражения команды от «Вероны» (1:3) 24 января. Итальянец ответил отказом функционеру.

Будущее нынешнего главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо остается неопределенным. Специалист ранее заявил, что работает в клубе под серьезным давлением.

«Наполи» идет на шестом месте в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков в 19 матчах.