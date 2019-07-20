Сарри определился с позицией Роналду на поле

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри отметил, что определился с позицией Криштиану Роналду на поле. По его словам, атакующим игрокам нужно давать свободу.

– Я хочу, чтобы игроки получали удовольствие, это позволит спортсмену добиваться большего, – цитирует A Bola Сарри. – На первых 70 метрах от своих ворот я хочу сам выстраивать организацию, а на 30 метрах у ворот соперника хочу, чтобы игроки показывали свой талант. Роналду выиграл все на личном и коллективном уровне, действуя в атаке слева. Мы начнем с этой же позиции. Но при его высочайшем качестве игры перемещение на десять метров куда-либо не имеет никакого значения.