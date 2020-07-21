Сарри объяснил, почему Дибала заменил Игуаина в составе на матч с «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему Гонсало Игуаин был исключен из стартового состава на матч 34-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Изначально форвард был в старте, но во время разминки его заменили на Пауло Дибалу.

— У Дибалы вчера была боль в спине на тренировке, и поэтому он не планировался в стартовом составе, — цитирует Sky Sport Italia Сарри. — У Гонсало возникла такая же проблема сегодня во время разминки, поскольку Пауло чувствовал себя лучше, нам пришлось рискнуть им. У нас есть несколько вопросов на данный момент.

Иногда мы меняем состав в зависимости от тактики, но в основном сейчас выбор зависит от того, кто находится в лучшей форме или нуждается в отдыхе.