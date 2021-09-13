Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления после финального свистка матча 3-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:2).

«Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается», — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Сарри был удален после перепалки с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом.