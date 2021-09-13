Сарри — об удалении в матче с «Миланом»: «Молодой парнишка показал неприличный жест»
16:12
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался относительно своего удаления после финального свистка матча 3-го тура чемпионата Италии против «Милана» (0:2).
«Не произошло ничего особенного. Молодой парнишка показал неприличный жест, который недопустим в отношении взрослых людей. Ибрагимович все решил, заставив его принести извинения. Иногда такое случается», — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.
Сарри был удален после перепалки с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом.
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