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Сарри о трансферах «Лацио»: «Нас удерживает индекс ликвидности, хотя я еще не понял, что это, черт возьми, такое»

04:57
Маурицио Сарри. Фото Twitter
Маурицио Сарри. Фото Twitter
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможных новичках в зимнее трансферное окно.

«Я, если честно, не знаю. Нас удерживает индекс ликвидности, хотя я еще не понял, что это, черт возьми, такое... В клубе знают, что нам нужно что-то делать, так что посмотрим, что произойдет. Нам нужно что-то большее, потому что есть игроки, которые просто не подходят для нашего стиля футбола. Важно начать работу сейчас, потому что делать все в одно трансферное окно будет сложно», — приводит слова Сарри DAZN.

«Лацио» после поражения от «Интера» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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Сергей Разин все материалы автора

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