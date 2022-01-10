Сарри о трансферах «Лацио»: «Нас удерживает индекс ликвидности, хотя я еще не понял, что это, черт возьми, такое»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможных новичках в зимнее трансферное окно.

«Я, если честно, не знаю. Нас удерживает индекс ликвидности, хотя я еще не понял, что это, черт возьми, такое... В клубе знают, что нам нужно что-то делать, так что посмотрим, что произойдет. Нам нужно что-то большее, потому что есть игроки, которые просто не подходят для нашего стиля футбола. Важно начать работу сейчас, потому что делать все в одно трансферное окно будет сложно», — приводит слова Сарри DAZN.

«Лацио» после поражения от «Интера» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.