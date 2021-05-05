Сарри может возглавить «Милан» в случае невыхода команды в Лигу чемпионов
21:36
Бывший тренер «Ювентуса», «Челси» и «Наполи» Маурицио Сарри является кандидатом на пост главного тренера «Милана», сообщает 5 мая La Gazzetta dello Sport. Такой вариант возможен, если Стефано Пиоли не сможет вывести команду в Лигу чемпионов.
При этом, по данным Football Italia, специалист ведет переговоры с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». «Милан» занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 69 очков в 34 матчах.
Ранее сообщалось, что Сарри может возглавит «Рому», но в итоге пост главного тренера римского клуба занял Жозе Моуринью.
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