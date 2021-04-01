Сарри может стать главным тренером «Ромы»

Новым главным тренером «Ромы» может стать ранее работавший с «Ювентусом» Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato.com, в случае увольнения наставника римского клуба Паулу Фонсеки, главным претендентом на вакантный пост станет Сарри. Агент 62-летнего специалиста уже провел две встречи с генеральным директором «Ромы» Тьягу Пинту.

Сообщается, что ради перехода в «Рому» Сарри отказал «Фиорентине» и двум зарубежным клубам.

В серии А римляне занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей.