Сарри может стать главным тренером «Ромы»
17:03
Новым главным тренером «Ромы» может стать ранее работавший с «Ювентусом» Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ.
По данным Calciomercato.com, в случае увольнения наставника римского клуба Паулу Фонсеки, главным претендентом на вакантный пост станет Сарри. Агент 62-летнего специалиста уже провел две встречи с генеральным директором «Ромы» Тьягу Пинту.
Сообщается, что ради перехода в «Рому» Сарри отказал «Фиорентине» и двум зарубежным клубам.
В серии А римляне занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей.
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