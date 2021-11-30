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Сарри может продлить контракт с «Лацио» до 2025 года

15:25
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Итальянский специалист Маурицио Сарри может в скором времени продлить контракт с «Лацио», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, тренер заключит новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года. 62-летний Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года, команда занимает 8-е место в серии А.

Нынешний контракт истекает летом 2023 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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