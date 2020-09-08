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Сарри может получить от «Ювентуса» до 8,5 миллиона евро

19:04

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отказывается досрочно расторгнуть контракт по взаимному согласию, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, 61-летний специалист был недоволен тем, что его уволили после победы в серии А и финала Кубка Италии. Если Сарри возьмет годовой перерыв, он сможет продолжить получать зарплату в размере 6 миллионов евро, а затем заставить клуб выплатить еще 2,5 миллиона евро следующим летом.

?После увольнения Сарри главным тренером туринцев стал экс-игрок команды Андреа Пирло.

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