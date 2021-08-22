Сарри: «Лацио» последние годы играл в другой футбол, поэтому на адаптацию может потребоваться больше времени»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:1).

«Мы все еще в стадии становления и столкнулись с трудным соперником. Это команда, у которой есть качество, поэтому таких проблем следовало ожидать. Важно, что мы взяли эту победу, но очевидно, что нам нужно добиться большего. Имейте в виду, «Лацио» последние годы играл в другой футбол, поэтому на адаптацию может потребоваться больше времени», — сказал Сарри Sky Sport Italia.

Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года после того, как Симоне Индзаги ушел в «Интер».

В следующем матче «Лацио» 28 августа примет «Специю», «Эмполи» в этот же день сыграет с «Ювентусом».