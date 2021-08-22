Сарри: «Лацио» последние годы играл в другой футбол, поэтому на адаптацию может потребоваться больше времени»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:1).
«Мы все еще в стадии становления и столкнулись с трудным соперником. Это команда, у которой есть качество, поэтому таких проблем следовало ожидать. Важно, что мы взяли эту победу, но очевидно, что нам нужно добиться большего. Имейте в виду, «Лацио» последние годы играл в другой футбол, поэтому на адаптацию может потребоваться больше времени», — сказал Сарри Sky Sport Italia.
Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года после того, как Симоне Индзаги ушел в «Интер».
В следующем матче «Лацио» 28 августа примет «Специю», «Эмполи» в этот же день сыграет с «Ювентусом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю