Сарри и Аллегри претендуют на пост главного тренера «Ромы»
13:45
Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может возглавить «Рому», сообщает Il Messaggero.
По информации источника, нынешний наставник римлян Паулу Фонсека может покинуть свой пост в ближайшее время. Сообщается, что спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинто провел встречи с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы Сарри, а также с бывшим главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Рома» занимает 3-е место в чемпионате Италии с 37 очками после 19 туров.
Дополнительная информация:
https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/pinto_va_nell_albergo_di_allegri_e_incontra_il_manager_di_sarri_entrambi_i_tecnici_sono_nel_mirino_della_roma-5733149.html
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