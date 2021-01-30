Сарри и Аллегри претендуют на пост главного тренера «Ромы»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может возглавить «Рому», сообщает Il Messaggero.

По информации источника, нынешний наставник римлян Паулу Фонсека может покинуть свой пост в ближайшее время. Сообщается, что спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинто провел встречи с агентом Фали Рамадани, представляющим интересы Сарри, а также с бывшим главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Рома» занимает 3-е место в чемпионате Италии с 37 очками после 19 туров.