Сарри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что «Золотой мяч» должен достаться нападающему команду Криштиану Роналду. Фаворитами считаются Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Лионель Месси («Барселона»).

— Я бы хотел, чтобы он достался Роналду, поскольку Криштиану уникален, — цитирует итальянского специалиста Tuttosport. — Думаю, что в будущем Дибала сможет побороться за этот приз. А вообще индивидуальные награды интересуют меня меньше всего.

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