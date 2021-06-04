Сарри близок к подписанию контракта с «Лацио»

Руководство «Лацио» надеется в ближайшее время заключить контракт с Маурицио Сарри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римский клуб предложил 62-летнему специалисту двухлетний контракт с возможностью продления на один сезон. В стане «орлов» итальянский тренер будет получать около трех миллионов евро в год.

Сарри оставался без команды с лета прошлого года после увольнения из «Ювентуса», в котором он проработал один сезон.

До этого он также всего год тренировал «Челси», а с 2015 по 2018 год возглавлял «Наполи».