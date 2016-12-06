Сарате хочет остаться в "Фиорентине"

Агент нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате Фабио Фирмани посетовал на небольшое количество игрового времени своего клиента, однако заявил, что аргентинец прекрасно себя чувствует во Флоренции. В текущем сезоне 29-летний форвард провел 5 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

- Он рад, что приносит пользу команде, - цитирует Football Italia Фирмани. – То, что он помогает "Фиорентине" добиваться неожиданных побед, конечно, является большой гордостью. Но, если честно, мы ждали, что его будут использовать гораздо чаще. Логично, что Мауро хочет играть больше. Сарате совсем не думает о трансфере, он чувствует себя прекрасно во Флоренции и благодарен городу за помощь в трудное время. Конечно, в команде могут изменить свое решение в январе, но я ничего подобного не слышал.