Сапонара считает, что у Балотелли есть все для «Золотого мяча»

Полузащитник «Лечче» Риккардо Сапонара назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде за карьеру. Также он поделился мнением о форварде «Брешии» Марио Балотелли.

— Кака был лучшим партнером, с которым мне когда-либо приходилось играть, — приводит слова Сапонары Football Italia. — Но в том составе «Милана» был также Балотелли. Продолжаю настаивать на том, что у него есть все, чтобы выиграть «Золотой мяч».

В текущем сезоне на счету 29-летнего Балотелли 5 голов в 19 матчах.