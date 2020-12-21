Сапата: «Гомес по-прежнему капитан «Аталанты», мы надеемся увидеть его на поле вместе с нами»

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:1).

«У нас был тяжелый период, но сегодня мы провели отличную игру. Было непросто переломить ход матча. Я живу ради голов, но иногда они не самое главное, важно было помочь команде.

Гомес по-прежнему один из нас, он наш капитан, и мы надеемся вскоре увидеть его на поле вместе с нами», — приводит слова Сапаты Sky Sport.

Ранее стало известно о конфликте капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, из-за чего игрок не попал в заявку на последние матчи команды.