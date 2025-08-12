Нападающий «Милана» Хименес: «Я тот же Сантьяго, но у меня больше голода, решимости и, прежде всего, страсти»
Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес прокомментировал подготовку к сезону-2025/26 и работу с новым главным тренером Массимилиано Аллегри и новичком команды Лукой Модричем.
«Я тот же Сантьяго, но у меня больше голода, решимости и, прежде всего, страсти. Сложно переходить в январское трансферное окно, потому что ты переходишь в совершенно новую команду. Но сейчас все начинается с нуля.
Я действительно полон решимости и верю в себя, а также в команду. Мы должны отдать все силы для достижения наших целей. Я не буду давать обещаний, но я бы хотел выиграть скудетто с «Миланом».
Аллегри — тренер, который действительно объединяет команду, он работает с большой интенсивностью. С первого дня тренировок я был уверен, что это будет отличный сезон.
Модрич выиграл так много трофеев, что его присутствие, безусловно, будет мотивировать нас», — цитирует 24-летнего мексиканца Sky Sport Italia.
Хименес перешел в «Милан» из «Фейеноорда» в феврале 2025 года, за итальянский клуб он в 19 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1