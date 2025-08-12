Нападающий «Милана» Хименес: «Я тот же Сантьяго, но у меня больше голода, решимости и, прежде всего, страсти»

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес прокомментировал подготовку к сезону-2025/26 и работу с новым главным тренером Массимилиано Аллегри и новичком команды Лукой Модричем.

«Я тот же Сантьяго, но у меня больше голода, решимости и, прежде всего, страсти. Сложно переходить в январское трансферное окно, потому что ты переходишь в совершенно новую команду. Но сейчас все начинается с нуля.

Я действительно полон решимости и верю в себя, а также в команду. Мы должны отдать все силы для достижения наших целей. Я не буду давать обещаний, но я бы хотел выиграть скудетто с «Миланом».

Аллегри — тренер, который действительно объединяет команду, он работает с большой интенсивностью. С первого дня тренировок я был уверен, что это будет отличный сезон.

Модрич выиграл так много трофеев, что его присутствие, безусловно, будет мотивировать нас», — цитирует 24-летнего мексиканца Sky Sport Italia.

Хименес перешел в «Милан» из «Фейеноорда» в феврале 2025 года, за итальянский клуб он в 19 матчах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.