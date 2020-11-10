Сантон подтвердил, что заразился коронавирусом

Защитник «Ромы» Давиде Сантон рассказал, что заразился коронавирусом.

«У меня положительный результат на коронавирус, я нахожусь в карантине. К счастью, я чувствую себя хорошо, и мои мысли уже обращены к моим товарищам по команде: мне не терпится вернуться к работе с ними!» — написал Сантон в Instagram.

Ранее в СМИ сообщили, что положительный тест сдали защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон, а также полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Последний позже подтвердил свою болезнь.

На прошлой неделе у капитана «Ромы» Эдина Джеко был также выявлен положительный тест на коронавирус.