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Санетти — о том, почему Месси не перешел в «Интер»: «Это поставило бы под угрозу будущее клуба»

Вице-президент «Интера» рассказал, почему летом Месси не перешел в команду
19:45
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Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти рассказал, почему в летнее трансферное окно форвард Лионель Месси не перешел в миланский клуб.

«Никто не ожидал, что летом Месси покинет «Барселону». Это был разгар пандемии, мы не могли себе позволить такие инвестиции, потому что это поставило бы под угрозу будущее клуба», — приводит слова Санетти Libero.

Летом 2021 года 34-летний аргентинец стал игроком «ПСЖ». В нынешнем сезоне он участвовал в 10 матчах лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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