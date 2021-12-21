Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти рассказал, почему в летнее трансферное окно форвард Лионель Месси не перешел в миланский клуб.

«Никто не ожидал, что летом Месси покинет «Барселону». Это был разгар пандемии, мы не могли себе позволить такие инвестиции, потому что это поставило бы под угрозу будущее клуба», — приводит слова Санетти Libero.

Летом 2021 года 34-летний аргентинец стал игроком «ПСЖ». В нынешнем сезоне он участвовал в 10 матчах лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.