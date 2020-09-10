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Сандро Тонали: «Играть в футболке «Милана» было моей мечтой»

00:59
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился эмоциями от перехода в клуб.

— Это сильные, прекрасные чувства, — приводит слова Тонали Sky Sport Italia. - Я так счастлив, играть в футболке «Милана» было моей мечтой. Я ее еще не надевал, но это произойдет завтра. Сегодня вечером я посплю, а завтра у меня будет отличная тренировка.

В минувшем сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, забил один гол и сделал 7 результативных передач. В его активе три встречи за сборную Италии.

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