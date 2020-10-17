Санчес сможет сыграть против «Милана»
Нападающий «Интера» Алексис Санчес сможет сыграть против «Милана», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, мышечное повреждение 31-летнего чилийца оказалось незначительным, и футболист попадет в заявку на дерби.
В сезоне-2020/21 Санчес провел за «Интер» 3 матча и сделал 2 результативных передачи.
Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.