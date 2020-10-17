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Санчес сможет сыграть против «Милана»

14:33
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес сможет сыграть против «Милана», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, мышечное повреждение 31-летнего чилийца оказалось незначительным, и футболист попадет в заявку на дерби.

В сезоне-2020/21 Санчес провел за «Интер» 3 матча и сделал 2 результативных передачи.

Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).

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