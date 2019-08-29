Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прошел медосмотр перед переходом в «Интер», информирует Sky Sports. 30-летний чилиец накануне прилетел в Милан для оформления последних деталей сделки.

Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды. В соглашении также будет прописана опция выкупа за 15 млн евро.

Нападающий в прошлом сезоне провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.