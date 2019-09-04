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Санчес отклонил предложение клуба Бэкхема

16:10
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Новый клуб MLS «Интер Майами» проявлял заинтересованность в нападающем «Манчестер Юнайтед» Алексисе Санчесе, который сейчас выступает за миланский «Интер» на правах аренды. 30-летний чилиец намерен оставаться в Европе не менее шести лет, а потому ответил отказом, сообщает AS.

В прошлом сезоне Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах. У него была самая высокая зарплата в команде — 391 тысяча фунтов в неделю.

Напомним, владельцем «Интера Майами» является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб дебютирует в MLS в 2020 году.

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