Санчес будет выступать за «Интер» под седьмым номером
12:14
Нападающий «Интера» Алексис Санчес получит в новой команде седьмой номер, сообщает официальный Twitter клуба. Перед стартом сезона «семерку» получил Мауро Икарди, который затем перешел в «ПСЖ».
? | SHIRT NUMBER@Alexis_Sanchez— Inter (@Inter_en) September 3, 2019
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В прошлом сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
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