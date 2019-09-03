Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Санчес будет выступать за «Интер» под седьмым номером

12:14
Теги:

Нападающий «Интера» Алексис Санчес получит в новой команде седьмой номер, сообщает официальный Twitter клуба. Перед стартом сезона «семерку» получил Мауро Икарди, который затем перешел в «ПСЖ».

В прошлом сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за «МЮ» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир