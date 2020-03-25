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Новости   //    Футбол   //    Италия

«Сампдория» завершила самоизоляцию

21:11
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Футболисты и работники «Сампдории», у которых не был выявлен коронавирус, вышли из самоизоляции. Теперь они смогут покидать свои дома. При этом в Италии продолжает действовать карантин.

Те представители клуба, которые заразились вирусом, пройдут новое обследование. Сегодня стало известно, что коронавирус выявлен у полузащитника «Самп» Эдгара Баррето. Он заразился вместе с женой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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