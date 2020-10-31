«Сампдория» выложила архивное фото Манчини и Шона Коннери в память об актере
«Сампдория» выразила соболезнования в связи со смертью Шона Коннери. Легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда скончался сегодня в возрасте 90 лет.
«Сампдория» выложила архивное фото, на котором рядом с Шоном Коннери запечатлен бывший игрок клуба, а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
«Мистер Бонд, всегда на стороне хороших парней. Покойтесь с миром, сэр Шон Коннери», — говорится в сообщении клуба из Генуи в Twitter.
Mr. Bond, always on the side of the good guys.— Sampdoria English ? (@sampdoria_en) October 31, 2020
Rest in peace, Sir #SeanConnery. pic.twitter.com/hMaS6l6OPH
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.