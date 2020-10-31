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«Сампдория» выложила архивное фото Манчини и Шона Коннери в память об актере

16:47
Роберто Манчини и Шон Коннери. Фото Twitter
Роберто Манчини и Шон Коннери. Фото Twitter
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«Сампдория» выразила соболезнования в связи со смертью Шона Коннери. Легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда скончался сегодня в возрасте 90 лет.

«Сампдория» выложила архивное фото, на котором рядом с Шоном Коннери запечатлен бывший игрок клуба, а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

«Мистер Бонд, всегда на стороне хороших парней. Покойтесь с миром, сэр Шон Коннери», — говорится в сообщении клуба из Генуи в Twitter.

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